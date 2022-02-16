В Москве нашли популярные у блогеров дорогие квартиры

Чаще всего для совместной аренды жилья российские блогеры выбирают дорогие апартаменты в центре Москвы. Популярные для такого типа квартирантов варианты нашли в башнях «Москва-Сити», окрестностях Парка Победы, районах Хамовники, Арбат, и Воробьевы горы. Об этом пишет KP.RU.

Арендная ставка элитной недвижимости в этих локациях варьируется от 170 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Журналисты KP.RU обнаружили апартаменты с видом на Тверскую улицу за 760 тысяч рублей в месяц, квартиру с шестью ванными рядом с Киевским вокзалом за 1,2 миллиона рублей, жилье на Воробьевых горах с отдельной террасой и зоной барбекю за 1,5 миллиона рублей, а также объект с видом на Кремль и Большой театр за 2,4 миллиона рублей.

Некоторые собственники еще не привыкли к новому типу арендаторов и могут отказать в найме недвижимости блогерам, однако есть варианты, которые не впервые сдаются под так называемый «TikTok-хаус». Таковым оказался видовой пентхаус возле Парка Победы на 30 этаже. По данным KP.RU, за аренду квартиры площадью 290 квадратных метров с террасой в 110 «квадратов» придется платить 800 тысяч рублей в месяц.

Территория дома огорожена и находится под видеонаблюдением. Комнаты пентхауса оформлены в клубном стиле — с салатовыми шторами, кальяном, концертной зоной с барабанами, гостиной с кожаными диванами и красной подсветкой. Кроме того, внутри есть коричневая ванна и унитаз с мехом, а из окон открывается вид на небоскребы «Москва-Сити».

Риелторы отметили, что раньше подобными квартирами интересовались иностранные топ-менеджеры крупных компаний, а теперь — группы молодых людей из пяти-восьми человек, которые хотят похвастаться красивыми видами на город и дорогой мебелью в соцсетях.

Риски у владельцев интересных для блогеров квартир минимальны, если в договоре найма они укажут опись имущества с адекватными штрафами за его порчу. Так, если арендатор разобьет телевизор, то либо он выплатит его стоимость согласно договору, либо купит новый, причем не хуже разбитого.

Ранее появление в Москве нового типа арендаторов отметили специалисты агентства недвижимости Point Estate. По оценкам экспертов, на рынок вышли группы блогеров, которые хотят жить вместе в дорогих квартирах и платить за съем в складчину. Однако в целом «портрет» арендаторов элитного жилья в Москве за 2021 год не изменился.