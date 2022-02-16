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Политолог из Чехии рассказал о попавших в ловушку из-за Украины США

Чешский политолог Крейчи заявил, что США угодили в ловушку своей пропаганды из-за Украины

Фото: Bryan Woolston / Reuters

В ситуации вокруг Украины США оказались в ловушке своей же пропаганды. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи в разговоре с изданием Parlamentní listy.

«США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра», — заявил эксперт.

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Он также отметил, что период Олимпийских игр для многих мировых политиков стал временем для резких заявлений и провокаций. Так он обосновал, почему СМИ и западные лидеры называли 16 февраля датой якобы подготовленного вторжения России на Украину.

16 февраля британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину.

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Николай Чигасов
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