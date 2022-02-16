Старт продаж билетов в космос взвинтил акции Virgin Galactic

Акции американской компании Virgin Galactic продолжили расти после старта продажи билетов на космические полеты. Начало бронирования мест на рейсы взвинтило стоимость бумаг почти на 32 процента, свидетельствуют данные торгов. По итогу торгов вторника ценные бумаги прибавили 31,94 процента и стоят по 10,74 доллара за штуку.

Стоимость бумаг Virgin Galactic начала расти после анонса старта продаж билетов в космос. В начале торгов бумаги прибавляли 14 процентов. Рост стоимости бумаг является большим успехом для Virgin Galactic после падения акций на 85 процентов в 2021 году. Причиной послужило решение отложить начало коммерческих полетов в космос.

С 16 февраля все желающие смогут забронировать билет на суборбитальный полет на ее космоплане и получить членство в сообществе Future Astronaut. Один билет стоит 450 тысяч долларов, для брони нужно внести депозит в 150 тысяч. Полеты будут проводиться с площадки космопорта «Америка», который расположен в Нью-Мексико, сам полет будет длиться около 90 минут.

В июле прошлого года глава компания Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет на границу с космосом. На судне с 71-летним Брэнсоном находились еще пять человек. Это пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.