Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для россиян

Власти Вьетнама анонсировали смягчение правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, в следующем месяце. Об этом сообщает портал Baotintuc.vn.

Так, 15 февраля шесть министерств популярной среди туристов азиатской страны, включая минздрав и минтуризма, предложили вице-премьеру Вьетнама Ву Дык Даму полностью открыть границы государства для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта 2022 года. «Меры по контролю за людьми, введенные с начала эпидемии с 2020 года по настоящее время, будут отменены», — говорится в сообщении.

Представляя план перезапуска въездного туризма, министр культуры, спорта и туризма республики Нгуен Ван Хунг отметил, что возобновление работы сектора «в новых условиях должно основываться на ситуации во Вьетнаме и опираться на опыт некоторых стран региона».

Кроме того, с 15 марта планируется отменить визы для граждан более 100 стран, которые были в безвизовом списке до пандемии COVID-19, включая Россию.

Ранее власти Вьетнама смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 9 февраля в республике расширили список лиц, имеющих право пересекать границу страны. Теперь отдохнуть в азиатской стране теперь смогут не только вакцинированные путешественники, но и непривитые переболевшие туристы, а также дети в возрасте от 14 до 18 лет.