Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные проблемы европейской безопасности.

Важной темой встречи станет стратегическое партнерство России и Белоруссии.

Президент Белоруссии анонсировал предстоящие переговоры в понедельник, 14 февраля. Он заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос вывода российских войск с территории Белоруссии после проведения учений «Союзная решимость-2022».