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Захарова призвала Британию доказать отсутствие намерений на кого-то нападать

Представитель МИД Захарова предположила, что Великобритания хочет вторгнуться в Россию
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Инцидент с эсминцем Военно-морских сил (ВМС) Великобритании Defender возможно был репетицией перед британским вторжением в Россию. С таким предположением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, британское правительство и, в частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс должно теперь доказать отсутствие намерений на кого-либо нападать. Кроме того, Захарова снова призвала Трасс извиниться за ложь России и своему народу, а также Украине и британским СМИ.

Также Захарова вновь обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытках скрыть скандал вокруг его вечеринки во время строго локдауна за заявлениями о «нападении России на Украину».

В том же выступлении Захарова заявила, что западные СМИ попытались сделать все возможное для начала войны на Украине, однако обещанное средствами массовой информации нападение так и не состоялось. Дипломат предложила отметить очередной день ненападения на Украину.

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Николай Чигасов
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