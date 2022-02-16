Танки Западного военного округа вернутся в свое расположение

Подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что танки вернутся в свое постоянное расположение, находящееся на расстоянии около тысячи километров, после плановых учений. Техника погружена на железнодорожные платформы, военные приступили к совершению марша комбинированным способом, добавили в Минобороны.

Отмечается, что по прибытию в расположение боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых учений в течение зимы.

15 февраля сообщалось, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования.

Также министерство обороны России опубликовало видео погрузки танков Т-72Б3 на железнодорожные платформы.