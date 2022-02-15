Погрузку танков Т-72Б3 после учений показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео погрузки танков Т-72Б3 на железнодорожные платформы. Техника Южного военного округа (ЮВО) и Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 15 февраля, начнет движение в пункты постоянной дислокации, сообщает ТАСС.

На записи видно движение колонны модернизированных танков Т-72Б3. Также оборонное ведомство опубликовало кадры погрузки танков и самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» на железнодорожные платформы.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что к погрузке приступили подразделения ЮВО и ЗВО, которые выполнили задачи. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.

В ноябре в США назвали танк Т-72 надежной опорой российской армии. В статье Business Insider отметили, что модернизированный танк может противостоять современным боевым машинам.

В сентябре российские танкисты отработали приемы ведения оборонительного боя. В ходе учений экипажи Т-72Б3 выполнили стрельбу из укрытия.