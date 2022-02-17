Призер чемпионата мира объяснила проблемы сборной России по биатлону
Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова объяснила проблемы национальной команды. Ее цитирует Eurosport.
«У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне», — заявила она. Экс-биатлонистка отметила, что в команде поменять одного на другого не составляет труда, поэтому отсутствует ценность единицы спортсмена. Подчуфарова добавила, что, как только атлет оказывается вне сборной, ему приходится разбираться со всеми проблемами самостоятельно.
Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. Также она одержала одну победу в спринте на этапе Кубке мира в 2016 году. В 2022-м биатлонистка завершила карьеру.
На Олимпийских играх в Пекине сборная России по биатлону завоевала четыре медали. В смешанной эстафете отечественные спортсмены стали бронзовыми призерами. Мужская команда заняла третье место в эстафете, а российские девушки завоевали серебро в этом виде программы. Единственную личную медаль принес Эдуард Латыпов, который стал бронзовым призером в гонке преследования.