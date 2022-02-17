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Призер чемпионата мира объяснила проблемы сборной России по биатлону

Экс-биатлонистка Подчуфарова объяснила проблемы сборной России отсутствием суперлидера
Ольга Подчуфарова

Ольга Подчуфарова. Фото: Андрей Аносов / СБР / РИА Новости

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова объяснила проблемы национальной команды. Ее цитирует Eurosport.

«У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне», — заявила она. Экс-биатлонистка отметила, что в команде поменять одного на другого не составляет труда, поэтому отсутствует ценность единицы спортсмена. Подчуфарова добавила, что, как только атлет оказывается вне сборной, ему приходится разбираться со всеми проблемами самостоятельно.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. Также она одержала одну победу в спринте на этапе Кубке мира в 2016 году. В 2022-м биатлонистка завершила карьеру.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по биатлону завоевала четыре медали. В смешанной эстафете отечественные спортсмены стали бронзовыми призерами. Мужская команда заняла третье место в эстафете, а российские девушки завоевали серебро в этом виде программы. Единственную личную медаль принес Эдуард Латыпов, который стал бронзовым призером в гонке преследования.

Дарья Коршунова
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