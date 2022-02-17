Сенатор объяснила борьбу с чайлдфри защитой суверенитета России
Инициатива, направленная на запрещение в рунете контента, связанного с идеей отказа от рождения детей (чайлдфри), а также радикальным феминизмом и «нездоровыми половыми отношениями», призвана защищать суверенитет России. Об этом «Ленте.ру» заявила сенатор Маргарита Павлова, которая ранее сообщила о планах бороться с чайлдфри совместно с Роскомнадзором.
По ее словам, пропаганда таких идей в будущем может нанести российской демографии не меньшей ущерб, чем социально-экономические проблемы.
Может быть, сейчас на демографию больше влияют социально-экономические проблемы, но мы с вами должны смотреть в будущее. Эти темы сейчас заходят в менталитет российской молодежи и они сработают. Может быть, через пять, через 10, через 15 лет. И мы как законодатели должны все это предусмотреть
Рассматривать вопрос семей предлагают в плоскости геополитики
Павлова считает, что вопрос семьи так или иначе стоит рассматривать в контексте геополитики, а российские инициативы призваны защитить страну от идеологического воздействия США.
«А администрация [президента США Джо] Байдена создала фонд, который поддерживает ценности ЛГБТ-сообщества. Ценности [у России и США] разные, идеологии разные», — добавила Павлова.
Поэтому, как считает сенатор, модерирование контента в интернете поможет защитить суверенитет России.
Защита государственного суверенитета требует от нас определенных усилий. И молодежь это те, кто уже завтра встанут у руля нашей страны. Сейчас ни для кого не секрет, что много информации они черпают из интернета и так называемых социальных сетей
Павлова считает, что инициатива по запрету на распространение чайлдфри-контента в рунете согласуется с указом президента России Владимира Путина, который внес традиционные семейные ценности в стратегию национальной безопасности.
Сенатор считает свои предложения «прогрессивными»
Сенатор также считает, что государство должно помочь родителям, не всегда обладающим свободным временем и возможностью проверить, что их дети смотрят в интернете.
«У родителей не всегда есть возможность и компетентность, когда они могли бы "отрезать" этот интернет или поставить родительский контроль. Соответственно, мы видим огромное количество просмотров у тех роликов, которые наши дети, по сути, не должны были бы видеть», — заявила сенатор.
А ребенок — он воспринимает все очень буквально. И хорошее, и плохое он впитывает как губка. Поэтому, когда геополитические противники ставят своей целью разрушить наши традиционные семейные ценности, они этого достигают разными путями, в том числе за счет развития такого деструктивного контента, который влияет на нашу молодежь
Павлова подчеркнула, что на данный момент предложения пока не обрели форму законопроекта, этому будет предшествовать консультация с Роскомнадзором.
«Мы должны быть очень продуктивными и прогрессивными, потому что время не стоит на месте, а бежит очень стремительно. Дети подвергаются этим угрозам и чего нам ждать от этого?» — спросила сенатор.
Ранее Павлова заявила, что большое количество контента в России не относится к запрещенному, однако несет угрозу для молодого поколения. По ее словам, на блокировку такого контента существует запрос родительского сообщества.