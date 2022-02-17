Сенатор объяснила борьбу с чайлдфри защитой суверенитета России

Инициатива, направленная на запрещение в рунете контента, связанного с идеей отказа от рождения детей (чайлдфри), а также радикальным феминизмом и «нездоровыми половыми отношениями», призвана защищать суверенитет России. Об этом «Ленте.ру» заявила сенатор Маргарита Павлова, которая ранее сообщила о планах бороться с чайлдфри совместно с Роскомнадзором.

По ее словам, пропаганда таких идей в будущем может нанести российской демографии не меньшей ущерб, чем социально-экономические проблемы.

Может быть, сейчас на демографию больше влияют социально-экономические проблемы, но мы с вами должны смотреть в будущее. Эти темы сейчас заходят в менталитет российской молодежи и они сработают. Может быть, через пять, через 10, через 15 лет. И мы как законодатели должны все это предусмотреть Маргарита Павлова сенатор

Рассматривать вопрос семей предлагают в плоскости геополитики

Павлова считает, что вопрос семьи так или иначе стоит рассматривать в контексте геополитики, а российские инициативы призваны защитить страну от идеологического воздействия США.

«А администрация [президента США Джо] Байдена создала фонд, который поддерживает ценности ЛГБТ-сообщества. Ценности [у России и США] разные, идеологии разные», — добавила Павлова.

Поэтому, как считает сенатор, модерирование контента в интернете поможет защитить суверенитет России.

Защита государственного суверенитета требует от нас определенных усилий. И молодежь это те, кто уже завтра встанут у руля нашей страны. Сейчас ни для кого не секрет, что много информации они черпают из интернета и так называемых социальных сетей Маргарита Павлова сенатор

Павлова считает, что инициатива по запрету на распространение чайлдфри-контента в рунете согласуется с указом президента России Владимира Путина, который внес традиционные семейные ценности в стратегию национальной безопасности.

Сенатор считает свои предложения «прогрессивными»

Сенатор также считает, что государство должно помочь родителям, не всегда обладающим свободным временем и возможностью проверить, что их дети смотрят в интернете.

«У родителей не всегда есть возможность и компетентность, когда они могли бы "отрезать" этот интернет или поставить родительский контроль. Соответственно, мы видим огромное количество просмотров у тех роликов, которые наши дети, по сути, не должны были бы видеть», — заявила сенатор.

А ребенок — он воспринимает все очень буквально. И хорошее, и плохое он впитывает как губка. Поэтому, когда геополитические противники ставят своей целью разрушить наши традиционные семейные ценности, они этого достигают разными путями, в том числе за счет развития такого деструктивного контента, который влияет на нашу молодежь Маргарита Павлова сенатор

Павлова подчеркнула, что на данный момент предложения пока не обрели форму законопроекта, этому будет предшествовать консультация с Роскомнадзором.

«Мы должны быть очень продуктивными и прогрессивными, потому что время не стоит на месте, а бежит очень стремительно. Дети подвергаются этим угрозам и чего нам ждать от этого?» — спросила сенатор.

Ранее Павлова заявила, что большое количество контента в России не относится к запрещенному, однако несет угрозу для молодого поколения. По ее словам, на блокировку такого контента существует запрос родительского сообщества.