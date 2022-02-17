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В России предложили расширить перечень противоправного контента

СФ готовит законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете

Фото: Pixabay

Совет Федерации готовит законопроект о расширении перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Об этом сообщила сенатор Маргарита Павлова, передает РИА Новости.

«Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве», — указала она.

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Павлова пояснила, что в интернете появляется новый контент, который не попадает под определение противоправного, но также несет угрозу. Среди такой информации она назвала романтизацию террористов и преступников, убийства нерожденных детей, радикальный феминизм, который очерняет традиционные семейные ценности под видом защиты прав женщин.

Сенатор также отметила движение чайлдфри как пропаганду отказа от создания семьи и рождения детей, нездоровые формы сожительства и тренинги по нормализации девиантных форм поведения под видом оказания профессиональной помощи.

По ее словам, угроза национальной безопасности сосредоточена в плоскости детства, поэтому невозможно игнорировать позицию родительской общественности. Павлова также призвала обратить внимание на поведение отечественных соцсетей, которые не всегда позволяют заблокировать деструктивный контент даже через жалобы, и выразила мнение, что к этому следует приложить усилия.

Ранее, в январе, подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложил привлекать социальные сети к административной ответственности за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент.

Марина Совина
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