Путин сравнил инфляцию в России и развитых странах

Президент Владимир Путин сравнил темпы инфляции в России и в странах с развитой рыночной экономикой. По его словам, в последних ситуация обстоит не лучше. Слова главы государства передает ТАСС.

«Серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7 процента в годовом выражении, это заметно выше установленного ориентира. Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках дело обстоит не намного лучше», — сказал Путин.

Также президент призвал скоординировать усилия правительства и Центробанка по борьбе с ростом цен. «Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас, и конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики», — отметил Путин.