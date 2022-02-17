В Московской области мужчина избил водителя скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что инцидент произошел 16 февраля в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа, когда бригада медиков, возвращаясь с вызова, остановилась возле одного из домов. «Между водителем и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого правонарушитель выражался грубой нецензурной бранью, препятствовал проезду кареты скорой помощи, перегородив движение своим автомобилем, а также нанес телесные повреждения потерпевшему и скрылся», — рассказала представитель подмосковного главка МВД.

В совершении преступления подозревается 52-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Уфе мужчина избил водителя скорой помощи, когда бригада приехала на вызов в его квартиру. Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Башкирии, медики приехали к матери 35-летнего россиянина. Он напал на сотрудника бригады, когда врачи оказывали женщине помощь.