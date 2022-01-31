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Россиянин избил сотрудника скорой помощи

В Уфе мужчина избил сотрудника бригады скорой помощи

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Уфе мужчина избил водителя скорой помощи, когда бригада приехала на вызов в его квартиру. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Башкирии.

В ведомстве добавили, что скорая помощь приехала к матери 35-летнего россиянина. Он напал на сотрудника бригады, когда медики оказывали женщине помощь.

После конфликта на место происшествия прибыли сотрудники полиции, мужчину доставили в отдел. О причинах нападения не сообщается.

Ранее в Волгоградской области житель не получил талоны на прием к врачам для своих детей и избил одного из медиков. Мужчина остался недоволен правилами в больнице и тем, что не попал к нужным специалистам.

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Анастасия Шейкина
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