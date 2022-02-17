Дания освободила обвиненного в утечке данных бывшего главу военной разведки

Датский суд постановил отпустить из-под стражи бывшего главу военной внешней разведки Дании Ларса Финдсена, обвиненного в утечке данных. Об этом сообщает Reuters.

По данным информаторов, освобожденный экс-глава и ряд высокопоставленных чиновников были причастны к преступлениям, которые могут повредить благосостоянию страны и ее отношениям с другими государствами.

Издание Seog Hoer отмечает, что Восточный Верховный суд, рассмотрев апелляцию, принял решение освободить обвиняемого из-под стражи, так как вероятность совершения им аналогичных преступлений минимальна. Полиция продолжает расследование.

Финдсен находился под стражей с 9 декабря 2021 года. При этом его отстранили от должности еще в августе 2020 года. Его обвиняли в причастности к утечке «особо секретной» информации, а также непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны. Глава разведки все обвинения отрицал.