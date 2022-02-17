В МИД заявили о непринятии США «нового уравнения безопасности»

США пытаются зафиксировать свой подход к соблюдению мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), их действия противоречат прежним договоренностям о «новом уравнении безопасности», который был достигнут на переговорах в Женеве. Об этом говорится в ответе МИД России по гарантиям безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств [ядерной триады] нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны», — сказано в документе.

МИД РФ также заявил о непринятии США российских предложений и добавил, что подобный односторонний взгляд противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве. Тогда были оговорены меры сотрудничества в рамках стратегического диалога, который должен был заложить основу для будущего контроля над вооружениями.

В документе отмечено, что США согласны работать в направлении контроля тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей, а также размещения ракет средней и малой дальности. В то же время США отказываются обсуждать пункт о военных учениях и маневрах, в котором сказано про недопущение подобных мероприятий в близости от национальных границ России.

Ранее МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ состоит из 11 страниц. В нем говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности», а также вывести все американские войска и вооружения из Европы и Прибалтики.