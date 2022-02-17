Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о непринятии США «нового уравнения безопасности»

В МИД России заявили, что подход США по ДСНВ противоречит прежним договоренностям
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

США пытаются зафиксировать свой подход к соблюдению мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), их действия противоречат прежним договоренностям о «новом уравнении безопасности», который был достигнут на переговорах в Женеве. Об этом говорится в ответе МИД России по гарантиям безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств [ядерной триады] нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны», — сказано в документе.

МИД РФ также заявил о непринятии США российских предложений и добавил, что подобный односторонний взгляд противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве. Тогда были оговорены меры сотрудничества в рамках стратегического диалога, который должен был заложить основу для будущего контроля над вооружениями.

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
00:00

В документе отмечено, что США согласны работать в направлении контроля тяжелых бомбардировщиков и надводных боевых кораблей, а также размещения ракет средней и малой дальности. В то же время США отказываются обсуждать пункт о военных учениях и маневрах, в котором сказано про недопущение подобных мероприятий в близости от национальных границ России.

Ранее МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ состоит из 11 страниц. В нем говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности», а также вывести все американские войска и вооружения из Европы и Прибалтики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
Боррель заявил о дезинформации российских СМИ о наступлении в Донбассе
Disney построит собственные жилые кварталы
Названы самые дорогие московские улицы
Популярный iPhone подешевел на треть
Бывший банкир оказался двойным двоеженцем
Токаев призвал прекратить разговоры о задолжавшем Путину Казахстане
Фигуристка Щербакова оценила победу на Олимпиаде-2022
Путин поздравил фигуристку Щербакову с победой на Олимпиаде
Российский фондовый рынок закрылся падением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.