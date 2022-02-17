Названы лидирующие по уровню смертности заболевания в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала онкологические заболевания лидирующими по уровню смертности в России и в мире. Ее слова в четверг, 17 февраля, приводит РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что правительство страны оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкологий, но «противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия».

Голикова напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с огромным финансированием. Она подчеркнула, что перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности, но достичь необходимых результатов возможно только за счет повышения доступности и качества оказываемой помощи.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов объяснил разницу между раком и онкологией. По его словам, онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные.