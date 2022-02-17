Акции Kraft Heinz выросли

Акции Kraft Heinz растут более чем на пять процентов после выхода позитивного годового отчета компании, демонстрируют данные биржи NASDAQ. Результаты работы компании оказались лучше ожиданий аналитиков. Kraft Heinz является одним из крупнейших производителей продуктов питания — приправ, соусов, молочной и мясной продукции, детского питания.

На пике 16 февраля в 17:45 цена достигала отметки в 37,13 доллара за акцию, что на 7 процентов выше цены закрытия 15 февраля. Цена закрытия составила составляла 36,62 доллара за акцию (на 5,6 процента выше цены закрытия 15 февраля). Цена закрытия представляет собой цену последней сделки, зарегистрированной при закрытии биржи.





Компания Kraft Heinz в своей отчетности сообщила о росте чистой прибыли в 2,84 раза — с 356 миллионов долларов в 2021 году до 1,012 миллиарда долларов. При этом выручка компании в 2021 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 0,5 процента, до 26,042 миллиарда долларов. 71,4 процента продаж по итогам 2021 года пришлось на американский рынок, 6,7 процента — на канадский, 21,9 процента — на остальной мир.

В четвертом квартале 2021 года Kraft Heinz понесла чистый убыток в 257 миллионов долларов против прибыли за аналогичный период 2020 года в 1,032 миллиарда долларов. Компания связывает такие финансовые результаты с обесценением инвестиций в 1,3 миллиарда долларов, в том числе с продажей сыроваренного бизнеса американскому филиалу французской Groupe Lactalis SA.

Увеличению годовой прибыли почти в три раза помогли высокие цены на продукты и устойчивый спрос на упакованные продукты и приправы. Высокая инфляция и, как следствие, растущие затраты вынуждают производителей продуктов питания повышать цены на свою продукцию. В 2021 году мировые цены на продовольствие рекордно выросли и превысили уровень 2011 года.