Бориса Джонсона уличили в копировании Ким Чен Ына

Британского премьер-министра Бориса Джонсона уличили в копировании северокорейского лидера Ким Чен Ына после фото, где Джонсон поднимает большой палец, сидя в кабине истребителя ВВС Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, у Джонсона есть целая коллекция снимков, которые будто бы «взяты из пропагандистского сборника» северокорейского лидера. В связи с этим премьеру даже придумали прозвище Ким Джон Сын (Kim John-son). На этот раз он побывал на базе Королевских ВВС в Линкольншире, где встретился с военнослужащими и обсудил с ними погоду.

Премьер лично опробовал военную технику — так же, как сам Ким Чен Ын во время посещения северокорейского аэродрома в 2014 году. Лидер КНДР, как отмечается, любит подобные «полевые экскурсии», во время которых фотографы обычно показывают его прогуливающимся по строительной площадке, полю или фабрике и отдающим приказы.

Джонсон также оказался неравнодушен к посещению военных объектов или стройплощадок и регулярным фотосессиям на заводах, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что похудевший лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил парад в честь годовщины основания КНДР. Западные издания обратили внимание на то, что северокорейский лидер сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком. При этом, как отметил Telegram-канал «Военный обозреватель», изменения во внешности политика снова вызвали подозрения о том, что вместо него на параде мог присутствовать двойник.

