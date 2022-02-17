Украина создаст трехсторонний формат с Польшей и Великобританией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс заявил о планах создать новый трехсторонний формат с участием Киева, Польши и Великобритании, передает ТАСС.

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об [инициированном] Украиной, Великобританией и Польшей новом трехстороннем формате сотрудничества. К сожалению, по логистическим причинам мы не можем сделать это втроем, и тут бы должен был стоять Збигнев Рау, наш польский коллега, но дистанционно он с нами, и мы объявляем именно об учреждении именно этого трехстороннего украинско-польско-британского формата», — сказал он.

Кулеба отметил, что вскоре на сайтах внешнеполитических ведомств трех государств появится совместное заявление глав МИД. В этом заявлении речь будет идти о том, что Великобритания и Польша будут «стоять плечом к плечу с украинским народом» в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Ранее глава украинского МИД вместе с британской коллегой обсудили совместные шаги по сдерживанию агрессии России. Отмечалось также, что Лондон поддержит украинские инициативы в ОБСЕ. Тогда же министры обсудили подготовку к основанию нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

17 февраля стало известно, что Соединенные Штаты отказались от указания точных дат якобы готовящегося российского «вторжения» на Украину. Как заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу британского внешнеполитического ведомства извиниться за распространение лжи и дезинформации. По ее словам, Трасс должна извиниться перед народами России, Украины и Британии, а также перед западными СМИ, поверившими в ее заявления.