Главы МИД Украины и Британии обсудили противодействие агрессии России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Британии Лиз Трасс обсудили совместные шаги по сдерживанию агрессии России. Об этом говорится в сообщении украинского МИД в Facebook.

«В фокусе: оценка динамики кризиса безопасности, созданного Россией, очередные шаги Киева и Лондона по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины, поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ, деструктивные действия российского парламента, направленные на признание отдельных районов Луганской и Донецкой областей частью Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры обсудили подготовку к основанию нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призвала к полномасштабному отводу войск России от границ Украины. Дипломат добавила, что не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину. По ее словам, в Великобритании опасаются, что Россия может в ближайшие дни предпринять ряд провокаций под чужим флагом, как делала это и ранее.

15 февраля Госдума поддержала проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В рейтинговом голосовании победила версия документа, предложенная КПРФ. Она предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД РФ.