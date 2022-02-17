Властей Украины обвинили в желании отвлечь от проблем историей со «вторжением»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук обвинил властей Украины в желании отвлечь от проблем историей со «вторжением» РФ Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед», — написал политик.

Он отметил, что в итоге Киев будет продолжать «рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь все ниже в мировых рейтингах». «С такими управленцами и войны не нужно», — считает Медведчук.

В пример он привел ежегодный рейтинг экономических свобод Economic Freedom Index 2022, в котором Украина опустилась на три строчки, заняв 130-е место из 177. Страна оказалась в блоке «преимущественно несвободных» государств. «Хочу отметить, что экономические свободы оказались лучше в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 европейских стран Украина заняла второе место с конца списка», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в создании паники и попытке тянуть время. Политик считает, что власти довели страну до формата колонии третьего мира. По его словам, Зеленский и его окружение пытаются отвлечь граждан от проблем, которые массово уничтожают украинцев.