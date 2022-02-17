Обвиненную в присвоении 1,7 миллиона рублей главу МФЦ Коми арестовали

Главу МФЦ Республики Коми Наталью Жегунову арестовал Сыктывкарский городской суд — женщина пробудет под стражей как минимум до 15 апреля. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 17 февраля, рассказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Жегунову подозревают в присвоении 1,7 миллиона рублей. Фактически, это были деньги, предназначенные для премирования сотрудников МФЦ. Следствие считает, что хищение произошло в декабре 2020 года. Сейчас в отношении Жегуновой спецслужбами возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» УК РФ.

Как отмечает ТАСС, в этом же суде на данный момент также рассматривается уголовное дело в отношении предыдущего руководителя МФЦ Натальи Райтенбах. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Райтенбах подписала отчетные документы о ремонте в 17 помещениях МФЦ, зная, что сведения о выполнении ряда работ и использовании стройматериалов ложные. Таким образом Райтенбах необоснованно получила 13 миллионов рублей за объем работ, которые на самом деле выполнены не были.