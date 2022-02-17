В Госдуме назвали капремонт разводом граждан

Повышенные взносы на программу капремонта не решат проблему износа жилого фонда, необходимо искать иные способы. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» отметил, что тарифы на капремонт жилых домов в регионах резко выросли. «В этом году почти треть регионов увеличивает взносы на капремонт более чем на 10 процентов, то есть выше инфляции. В ряде субъектов запланировано просто драконовское повышение, например в Ростовской области — на 100 процентов!» — возмутился Миронов и назвал такие тарифы поборами. По словам депутата, деятельность фондов капремонта носит непрозрачный и бесконтрольный характер.

Миронов заявил, что «вся затея с капремонтом — это большой "развод" граждан»: деньги, собранные с жителей на капремонт, могут через 20-30 лет оказаться невостребованными, так как дома ветшают быстрее. В связи с этим депутат подчеркнул, что программа не помогает бороться с износом жилого фонда, и призвал ее отменить. Среди других способов Миронов предложил разработанный его партией механизм всероссийской реновации, согласно которому жилой фонд будут обновлять за счет государства и бизнеса.

Ранее в феврале сообщалось, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил вернуть гражданам возможность принимать решения о капитальном ремонте домов. На данный момент этим вопросом занимаются в основном власти: для того чтобы граждане тоже могли участвовать в установлении плана работ, необходимо собрать две трети собственников квартир. Депутаты предложили сократить это количество с двух третьих до 50 процентов.