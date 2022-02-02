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Россиянам станет легче организовать капремонт домов

ГД предложила сократить кворум собственников квартир для решения о капремонте дома до 50%

Фото: Pixabay

Россиянам захотели вернуть возможность принимать решения о капитальном ремонте домов. На данный момент этим вопросом чаще занимаются власти, поскольку собрать две трети собственников квартир для установления плана работ трудно. С такой инициативой выступил комитет Государственный Думы (ГД) по строительству и ЖКХ, пишут «Известия».

Ожидается, что законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» внесут в Госдуму в весеннюю сессию 2022 года. Депутаты предложили сократить кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с двух третьих до 50 процентов. Изменения позволят наиболее активным россиянам организовать капремонт дома. Этот процесс станет легче, а качество работ — лучше, предполагают эксперты.

Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, что если плата за капремонт поступает на счет регионального оператора и жильцам дома не удалось провести собрание, то спустя полгода органы местного самоуправления станут принимать решения вместо них. В таких случаях часто проводят не те работы, что находятся в приоритет у россиян.

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«Нередко сталкиваюсь с обращениями граждан, в которых они жалуются на то, что реальные проблемы, на которые необходимо направлять собранные средства, игнорируются регоператором», — подчеркнул член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский

Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) поддержала инициативу. В организации заявили, что давно говорят о ее необходимости. «Поддерживаем унификацию в подходе оценки мнения собственников и приведению к единым правилам голосования по всем вопросам», — отметили в АРОКР.

Ранее долги россиян за капремонт захотели сделать бессрочными. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Марина Совина
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