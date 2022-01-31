Долги россиян за капремонт захотели сделать бессрочными

Срок давности по долгам собственников квартир за капитальный ремонт должен быть отменен, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он уже направил соответствующее предложение в Минстрой, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на копию документа.

Как отмечает парламентарий, многие недобросовестные собственники намеренно не платят за капремонт в течение нескольких лет. Впоследствии срок давности (три года) позволяет им вносить гораздо меньшую сумму. Таким образом россияне ставятся в неравные условия: недобросовестный плательщик пользуется результатом ремонта наравне с соседями, которые все эти годы регулярно вносили плату. Кирьянов хочет отменить исковую давность по таким долгам собственников, сделав их бессрочными.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в свою очередь, рассказала «Парламентской газете», что региональным фондам капремонта сегодня удается взыскать лишь пятую часть задолженностей собственников по капремонту.

Она также сообщила, что 60 процентов судебных решений в сфере ЖКХ не исполняются. «И велика вероятность, что вердикты о взыскании задолженности, вынесенные в пользу фондов капремонта, также не будут исполнены», — заключила Разворотнева.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что размер взносов на капитальный ремонт в 2022 году может остаться на прежнем уровне, а сами работы по капремонту — подорожать. Главное, чтобы окончательная плата не превышала предельное значение стоимости капремонта в конкретном регионе, отметил юрист.