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Долги россиян за капремонт захотели сделать бессрочными

В Госдуме предложили отменить срок давности по долгам россиян за капитальный ремонт

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Срок давности по долгам собственников квартир за капитальный ремонт должен быть отменен, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он уже направил соответствующее предложение в Минстрой, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на копию документа.

Как отмечает парламентарий, многие недобросовестные собственники намеренно не платят за капремонт в течение нескольких лет. Впоследствии срок давности (три года) позволяет им вносить гораздо меньшую сумму. Таким образом россияне ставятся в неравные условия: недобросовестный плательщик пользуется результатом ремонта наравне с соседями, которые все эти годы регулярно вносили плату. Кирьянов хочет отменить исковую давность по таким долгам собственников, сделав их бессрочными.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в свою очередь, рассказала «Парламентской газете», что региональным фондам капремонта сегодня удается взыскать лишь пятую часть задолженностей собственников по капремонту.

Она также сообщила, что 60 процентов судебных решений в сфере ЖКХ не исполняются. «И велика вероятность, что вердикты о взыскании задолженности, вынесенные в пользу фондов капремонта, также не будут исполнены», — заключила Разворотнева.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что размер взносов на капитальный ремонт в 2022 году может остаться на прежнем уровне, а сами работы по капремонту — подорожать. Главное, чтобы окончательная плата не превышала предельное значение стоимости капремонта в конкретном регионе, отметил юрист.

Нина Ташевская
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