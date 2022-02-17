Лавров оценил отношение Запада к Минским соглашениям

Западные страны проявляют нечистоплотный подход к Минским соглашениям. Такую оценку отношения Запада к договоренностям по Украине дал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наши западные коллеги говорят: "Ну да, мы привержены Минским договоренностям, но давайте поменяем последовательность". Мол, сначала отдайте Украине контроль над границами [с Россией], а дальше мы сами разберемся. Это то, чего давно добивается украинское руководство. После телефонных переговоров канцлера ФРГ Шольца и президента США Байдена последовало заявление — ключ к выполнению Минских договоренностей находится в Москве. Это — нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад руководит на Украине», —заявил глава МИД.

Лавров также оценил попытки Запада передать ответственность за невыполнение договоренностей на Россию. «Нам эта тактика ясна и знакома, но она не увенчается успехом. Минские договоренности должны быть выполнены в строгом соответствии с тем, как они были одобрены Советом безопасности ООН», — добавил дипломат.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал новую дату вторжения Москвы на Украину, названную изданием Politico, и обвинил западные СМИ в нагнетании ситуации в регионе.