Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров оценил отношение Запада к Минским соглашениям

Глава МИД России Лавров заявил о нечистоплотном подходе Запада к Минским соглашениям
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Западные страны проявляют нечистоплотный подход к Минским соглашениям. Такую оценку отношения Запада к договоренностям по Украине дал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наши западные коллеги говорят: "Ну да, мы привержены Минским договоренностям, но давайте поменяем последовательность". Мол, сначала отдайте Украине контроль над границами [с Россией], а дальше мы сами разберемся. Это то, чего давно добивается украинское руководство. После телефонных переговоров канцлера ФРГ Шольца и президента США Байдена последовало заявление — ключ к выполнению Минских договоренностей находится в Москве. Это — нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад руководит на Украине», —заявил глава МИД.

Лавров также оценил попытки Запада передать ответственность за невыполнение договоренностей на Россию. «Нам эта тактика ясна и знакома, но она не увенчается успехом. Минские договоренности должны быть выполнены в строгом соответствии с тем, как они были одобрены Советом безопасности ООН», — добавил дипломат.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал новую дату вторжения Москвы на Украину, названную изданием Politico, и обвинил западные СМИ в нагнетании ситуации в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий СотакНиколай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
Абрамович вывел свой главный актив из офшора
Европейцы начали скупать автомобили Lada
Стало известно о планах Украины высадить морской десант в ДНР
Путин призвал незамедлительно высылать мигрантов за экстремизм
Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео
Путин призвал защищать права граждан в связи с расширением прав полицейских
В российском регионе семь человек отравились угарным газом
Зеленский предложил Путину провести переговоры в любом формате
Распыливший в лицо пенсионерке баллончик депутат Закускин подарил ей цветы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.