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США заявили России о важности сохранении принципа «открытых дверей» в НАТО

США заявили, что готовы к диалогу с РФ, но будут отстаивать принцип «открытых дверей» НАТО

Фото: Pixabay

США готовы к диалогу с Россией, но будут отстаивать принцип «открытых дверей» в НАТО. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, мы были довольно последовательны в этом вопросе и будем оставаться последовательными в том, что касается абсолютной важности принципа "открытых дверей", а также принципа того, что суверенные страны должны сами выбирать союзы в сфере безопасности», — подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что Вашингтон дал ясно понять Москве, что готов к взаимодействию и открыт для дипломатии.

Заявление было сделано на брифинге, посвященном предстоящему визиту вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там она выступит с речью относительно ситуации вокруг России и Украины и обсудит с европейскими политиками вопросы размещения американских сил в странах НАТО и поддержку Украины.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил обеспокоенность тем, что НАТО за счет военных учений втягивает в свою орбиту нейтральные страны. По его словам, тенденции интеграции объективно дестабилизируют обстановку, в частности на севере континента.

Марина Совина
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