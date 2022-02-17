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Amazon помирился с Visa

Amazon помирился с Visa и отказался от планов ответных санкций в отношении нее

Фото: Shutterstock

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon помирился с одной из главных международных платежных систем Visa, отказался от планов ответных санкций в отношении нее и продолжит принимать платежи, совершаемые выпущенными ею картами, в полном объеме, пишет CNBC.

Компании урегулировали конфликт, разразившийся несколько месяцев назад из-за того, что Amazon посчитал установленный Visa размер комиссии за эквайринг чрезмерным. В ответ интернет-ретейлер ввел собственную комиссию при оплате покупок картами Visa для пользователей в Австралии и Сингапуре, а также пригрозил, что перестанет принимать к оплате карты Visa в Великобритании.

В результате компаниям удалось договориться и устранить разногласия. Конкретные параметры соглашения не раскрываются. Также неизвестно, согласилась ли Visa снизить размер комиссии при оплате покупок на Amazon.

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Традиционные платежные системы, прежде всего Visa и Mastercard, все чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны новых технологических решений и сервисов, обеспечивающих возможность оплаты товаров и услуг в интернете без использования банковских карт. Это вынуждает их повышать комиссии в попытке максимизировать собственные доходы.

Похожий конфликт случился в прошлом году в России, когда интернет-магазин Wildberries установил повышенную комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard, а также скидку для оплаты картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) от Центробанка и сервис SberPay.

Ретейлер объяснял такой подход более высокими комиссиями за эквайринг, установленными международными платежными системами. Те в свою очередь грозили штрафами банкам-эквайерам. В результате надбавка была ликвидирована, а вскоре Visa установила льготные тарифы на эквайринг для интернет-магазинов Wildberries и Ozon.

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Платон Щукин
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