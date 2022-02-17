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Британский фонд рекордно проиграл на американских акциях

Pelham Capital понесла рекордные за 14 лет месячные убытки из-за американских акций

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Британский инвестфонд, управляемый компанией Pelham Capital, продемонстрировал рекордно плохие месячные результаты по итогам января, пишет Bloomberg. Показатели стали худшими за последние 14 лет.

Согласно данным из письма, разосланного инвесторам, стоимость активов, находящихся под управлением фонда Pelham Long/Short Fund, в январе снизилась на 18,5 процента. По состоянию на конец 2020 года стоимость активов фонда оценивалась в пять миллиардов долларов. По итогам 2021-го активы Pelham Long/Short Fund обесценились на 12 процентов. Таким образом, фонд продолжает нести убытки на протяжении нескольких месяцев подряд. При этом месячные убытки, выраженные в процентах от стоимости активов фонда, зафиксированы всего в третий раз с 2007 года.

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Основные потери связаны с неудачными инвестициями в акции американских компаний, которые занимают около 50 процентов в структуре длинных позиций фонда и 24 процента среди коротких. Такое положение вещей идет вразрез с традиционной политикой фонда, стремившегося вкладываться в европейские предприятия.

Аналитики отмечают, что Pelham Long/Short Fund попал в ту же ловушку, что и многие фонды, хотя другие игроки понесли меньшие убытки. В январе все они столкнулись с массовыми распродажами акций, демонстрировавших рост. Это произошло на фоне слухов о скором повышении базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В таком случае облигации и другие долговые инструменты станут более привлекательными для инвесторов.

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Платон Щукин
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