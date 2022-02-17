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Правовед заявила о возможности сократить долги пенсионерам

Правовед Ногайлиева заявила, что долги пенсионеров сокращают или списывают через 3 года

Фото: Pixabay

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что пожилых россиян освобождают от обязательств по выплате долга только при наличии веских причин. Даже в том случае, если пенсия является единственным источником дохода, передает «Прайм».

Ногайлиева заявила о возможности сократить долги пенсионерам. В частности, выплаты списывают, если истек трехлетний срок исковой давности.

«Статья 207 Гражданского кодекса России ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — подчеркнула правовед.

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Кроме того, существует шанс сократить размер выплаты даже в том случае, если суд присудил взыскание, или вероятность ее избежать. Эксперт подчеркнула, что закон разрешает обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату. При этом он защищает от взыскания выплат по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую выделяют из федерального и регионального бюджетов.

Пенсионер также имеет право подать в службу судебных приставов требование о ежемесячном сохранении пенсии в размере прожиточного минимума. Кроме того, он может пройти процедуру банкротства, заключила специалист.

Ранее Минтруд назвал доход работающих пенсионеров в России. По данным ведомства, в среднем он составляет 66 тысяч рублей в месяц.

Марина Совина
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