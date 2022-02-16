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Назван доход работающих пенсионеров в России

Работающие пенсионеры в России в среднем получают 66 тысяч рублей в месяц

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Средний совокупный доход (пенсия и зарплата) работающих пенсионеров составляет около 66 тысяч рублей в месяц, а их пенсия — 14 тысяч. Такую цифру назвали «Известиям» в Минтруде.

Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6 процента в этом году — почти 19 тысяч рублей. В декабре прошлого года средняя пенсия в России была 15 842 рубля. Реальные пенсии (с учетом инфляции) в декабре 2021-го снизились на 2,9 процента по сравнению с декабрем 2020-го и на 0,8 процента по сравнению с ноябрем 2021-го.

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В среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать около 55,5 тысячи рублей. Мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча.

Наибольший доход на пенсии хотели бы иметь жители Москвы (83,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (77,4 тысячи) и Хабаровска (74,6 тысячи). Кроме того, выяснилось, что приоритетами в пожилом возрасте россияне считают качественную медицину, наличие собственной недвижимости и современной бытовой техники.

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Мария Строителева
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