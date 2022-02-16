Россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии

В среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тысячи рублей. Именно такую сумму участники опроса СберНПФ считают необходимой для обеспечения достойной жизни в старости. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча. Граждане до 30 лет также хотят иметь на пенсии доход в 60 тысяч рублей, а люди старше 60 лет считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тысячи.

Наибольший доход на пенсии хотели бы иметь жители Москвы (83,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (77,4 тысячи), Хабаровска (74,6 тысячи), Владивостока (73,8 тысячи) и Тюмени (68,8 тысячи).

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что приоритетами в пожилом возрасте граждане России считают качественную медицину, включая платную (96 процентов), наличие собственной квартиры или дома (94 процента) и современной бытовой техники (93 процента), а также полноценное питание (91 процент).

Опрос проводился в городах России с населением более 500 тысяч человек.

Ранее эксперты назвали россиянам наиболее стабильные источники дохода на пенсии. Как рассказал экономист Андрей Бархота, для качественной жизни человеку необходимо около трех величин прожиточного минимума, то есть 32,7 тысячи рублей в месяц. Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев считает, что лучшим вариантом для дополнительного дохода к пенсии являются консервативные инструменты, в числе которых недвижимость.