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Россиянам назвали стабильные источники дохода на пенсии

Экономист Бархота считает, что пенсионеру необходимо 32,7 тысячи рублей в месяц

Фото: РИА Новости

Опрошенные РИА Новости эксперты назвали россиянам наиболее стабильные источники дохода на пенсии.

Как рассказал экономист Андрей Бархота, для качественной жизни человеку необходимо около трех величин прожиточного минимума, то есть 32,7 тысячи рублей в месяц.

Как считает основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев, лучшим вариантом для дополнительного дохода к пенсии являются консервативные инструменты, в числе которых недвижимость. Он отметил, что среднюю однокомнатную квартиру в Москве можно сдать за 40 тысяч рублей в месяц, если там сделан чистый ремонт и локация не слишком отдалена от метро.

Сдавая эту же квартиру посуточно, можно получать три тысячи рублей в сутки, что теоретически при постоянном потоке жильцов позволяет достичь дополнительного дохода до 90 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, пенсионеры могут сдавать комнату в своей квартире, в таком случае доход в месяц составит около 20 тысяч рублей, уточняет руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

В ближнем Подмосковье арендные ставки составляют 40-50 тысяч рублей в месяц. Также пенсионер может сам переехать на дачу и сдавать свою квартиру в аренду.

Также есть вариант с коммерческой недвижимостью, считает Гальцев. Например, купив за пять миллионов рублей небольшой склад, можно сдавать его в аренду в среднем за 65 тысяч рублей в месяц.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условие для досрочного выхода женщин на пенсию. Таким правом обладают россиянки с тремя, четырьмя и пятью детьми на пенсию при трудовом стаже в 15 лет.

Марина Совина
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