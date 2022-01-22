В ПФР назвали условие для досрочного выхода женщин на пенсию
Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом условии напомнил Пенсионный фонд России на своей странице во «ВКонтакте».
Если женщина воспитывает троих детей, то ей полагается пенсия с 57 лет. При наличии четырех детей пенсионный возраст снижается еще на год. Если же у россиянки пятеро детей, она может оформить пенсию в 50 лет. Уточняется, что во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет.
Ранее россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию. Такое право получают при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.
В конце декабря во время большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин пообещал выполнить обещания прошлых лет по поводу роста пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента. После этого российское правительство внесло предложение о поправках в соответствующий законопроект.