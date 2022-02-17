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В Кремле оценили обстановку у границ России

Пресс-секретарь Песков заявил, что ситуация у границ может воспламениться в любой момент

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Обстановку оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. «А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заключил пресс-секретарь президента России.

17 февраля глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл обвинил Россию в том, что она противоречит своим заявлениям, стягивая при этом войска к границам с Украиной. Каких-либо доказательств своего заявления он не привел.

Аналогичные заявления опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников США. По его информации, на границе с Украиной уже находятся 100 тысяч российских военных.

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Варвара Кошечкина
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