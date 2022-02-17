На Украине назвали главный признак отсутствия у России намерений о вторжении

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш» назвал главный признак, по которому можно определить, что заявления Запада о планируемом нападении России на Украину являются фейками. По его мнению, об отсутствии подобных намерений у Москвы можно судить исходя из того, что депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» не покидают страну. В ином случае они бы бежали первыми, уверен эксперт.

«Если была бы реальная угроза вторжения, то все эти Железняки вместе взятые со всеми "Слугами народа" бежали бы, причем на все четыре стороны. И так бежали бы, что теряли бы наличку по дороге, как это делал президент Афганистана после начала войны. Потому что все они — компрадорская элита», — заявил Лазарев.

Ранее стало известно, что США открестились от указания точных дат якобы готовящегося российского «вторжения» на Украину. Как заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.