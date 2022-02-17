Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине назвали главный признак отсутствия у России намерений о вторжении

В случае угрозы вторжения РФ «Слуги народа» бежали бы из Украины, заявил политолог Лазарев

Фото: РИА Новости

Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш» назвал главный признак, по которому можно определить, что заявления Запада о планируемом нападении России на Украину являются фейками. По его мнению, об отсутствии подобных намерений у Москвы можно судить исходя из того, что депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» не покидают страну. В ином случае они бы бежали первыми, уверен эксперт.

«Если была бы реальная угроза вторжения, то все эти Железняки вместе взятые со всеми "Слугами народа" бежали бы, причем на все четыре стороны. И так бежали бы, что теряли бы наличку по дороге, как это делал президент Афганистана после начала войны. Потому что все они — компрадорская элита», — заявил Лазарев.

Материалы по теме:
Россия начала отвод войск от украинской границы. Как на это отреагировали политики в Европе и США?
Россия начала отвод войск от украинской границы.Как на это отреагировали политики в Европе и США?
Вчера
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину: война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину:война принесет страдания людям и ослабит позиции России
13 февраля

Ранее стало известно, что США открестились от указания точных дат якобы готовящегося российского «вторжения» на Украину. Как заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США открестились от указания точных дат российского «вторжения» на Украину
Эстония и США потребовали от России «немедленных» шагов по деэскалации
На Украине назвали главный признак отсутствия у России намерений о вторжении
В США заявили об увеличении российских военных на границе с Украиной
Во Франции заявили об утрате регулирующих безопасность в Европе норм
Юрист назвал шесть самых популярных фраз мошенников
У москвича украли часы за сотни тысяч рублей
Обвиняемая в гибели пациентов российская медсестра попыталась покончить с собой
Автомобильный гигант придумал необычный способ уволить сотрудников
Доктор Комаровский раскрыл способ вылечиться от омикрон-штамма дома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.