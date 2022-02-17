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На Украине заявили об успешном блокировании «Северного потока-2»

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев успешно блокирует запуск «Северного потока-2»
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сейчас успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала ICTV, передает РИА Новости.

«Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока-2" и будем продолжать это делать», — отметил Шмыгаль, добавив, что проект якобы несет угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза.

Ранее группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает введение США новых санкций против России и «Северного потока-2» из-за возможного обострения ситуации на Украине. Республиканцы предложили в случае агрессии со стороны России выделить Украине помощь в размере 500 миллионов долларов.

В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Эксплуатация газопровода должна была начаться в 2020 году, но из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось.

Марина Совина
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