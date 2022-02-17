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Россияне испугались вкладывать деньги в криптовалюту

НАФИ: около 35 процентов россиян не рискуют инвестировать в криптовалюты

Фото: Shutterstock

За последние пять лет доля россиян, которые слышали о криптовалютах, выросла в четыре раза (с 16 до 67 процентов). Однако 35 процентов испугались инвестировать в криптовалюты, считая их рискованным инструментом для вложений. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

По данным НАФИ, выросла и доля тех, кто так или иначе разбирается в теме криптовалют (с 11 до 22 процентов). Большинство знакомых с темой цифровых валют (61 процент) уверены, что в ближайшие пять лет их стоимость, в частности биткоина, вырастет (18 процентов предсказывают снижение).

Bitcoin от TradingView

Несмотря на прогнозируемый рост стоимости криптовалют, 36 процентов респондентов считают более выгодными вложения денег в рынок ценных бумаг, нежели в криптовалюту (28 процентов). Пятая часть россиян (19 процентов) уверены в том, что риск и доходность инвестиций в криптовалюты и ценные бумаги примерно одинаковые.

Запретить в России криптовалюты невозможно, как и запретить интернет, сказал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом Минфин выступает за легализацию сферы и введение налогообложения. Между тем ЦБ считает, что следует запретить все операции с криптовалютой.

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Платон Щукин
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