Россияне испугались вкладывать деньги в криптовалюту

За последние пять лет доля россиян, которые слышали о криптовалютах, выросла в четыре раза (с 16 до 67 процентов). Однако 35 процентов испугались инвестировать в криптовалюты, считая их рискованным инструментом для вложений. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

По данным НАФИ, выросла и доля тех, кто так или иначе разбирается в теме криптовалют (с 11 до 22 процентов). Большинство знакомых с темой цифровых валют (61 процент) уверены, что в ближайшие пять лет их стоимость, в частности биткоина, вырастет (18 процентов предсказывают снижение).

Несмотря на прогнозируемый рост стоимости криптовалют, 36 процентов респондентов считают более выгодными вложения денег в рынок ценных бумаг, нежели в криптовалюту (28 процентов). Пятая часть россиян (19 процентов) уверены в том, что риск и доходность инвестиций в криптовалюты и ценные бумаги примерно одинаковые.

Запретить в России криптовалюты невозможно, как и запретить интернет, сказал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом Минфин выступает за легализацию сферы и введение налогообложения. Между тем ЦБ считает, что следует запретить все операции с криптовалютой.