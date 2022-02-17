В России рассказали о «самогипнозе» США о вторжении на Украину

Российское посольство в Вашингтоне в своем заявлении в Facebook сообщило, что США продолжают заниматься «самогипнозом», рассказывая о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается Посольство России в Вашингтоне

Дипломаты обратили внимание не непрекращающиеся попытки Вашингтона распространить дезинформацию, очерняющую Россию, а также призвали администрацию Соединенных Штатов не подпитывать «милитаристский угар» журналистов, а сосредоточиться вместо этого на решении действительно важных вопросов, касающихся ситуации вокруг Украины.

Истерия Запада о вторжении России

Руководство США продолжает обвинять Россию в намерении напасть на страну-соседа. В Вашингтоне заявили, что Москва увеличила военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон якобы никогда не называл точных сроков вторжения.

Глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл также сообщил, что Россия, которая итак располагает большим количеством сил у границ с Украиной, не следует своим прошлым заявлениям и продолжает стягивать солдат и военную технику. Каких-либо доказательств этого он не привел.

Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы Джим Хокенхалл Глава военной разведки Великобритании

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался спрогнозировать дальнейшее разрешение кризиса на Украине. Он отметил, что в альянсе не знают, как будет дальше развиваться ситуация и собирается ли Россия вторгаться на территорию соседней республики. При этом Столтенберг подчеркнул, что у Москвы есть для этого все необходимые возможности.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил вручить «заслуженную» Нобелевскую премию мира ряду глав государств, среди которых президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, за то, что они не допустили полномасштабной войны, «сдержав» Россию.

Понимают даже на Украине

То, что нападения, которое Москва якобы планирует уже долгое время, не будет, понимают многие, в том числе и на Украине. Так, например, председатель Союза общественных организаций Украины «Народная Рада», академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко рассказал, что у страны возникло огромное количество экономических проблем, виной которым, вопреки заявлениям, является не Россия, а западные партнеры.

Реальные потери катастрофические. Самые большие убытки впереди — сейчас мы входим в фазу полной, тотальной экономической деградации, ее последствия будут ощутимы в полной мере где-то через полгода. Эту истерию создает не Россия и не Украина, а западные «партнеры». Если сравнивать помощь Запада Украине и «войну» России по отношению к Украине, то помощь западных стран страшнее Анатолий Пешко Председатель Союза общественных организаций Украины «Народная Рада»

Экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, что ни в Киеве, ни на Западе уже не верят в то, что Россия готовит вторжение на Украину, а истерия вокруг этого поддерживается ради спекуляций на рынках валют. В связи с этим он предложил создать календарь с возможными датами нападения Москвы, назвав его «календарем валютного спекулянта».

Политолог Александр Лазарев назвал главный признак, по которому можно определить, что заявления Запада о планируемом нападении России на Украину являются фейками. По его мнению, об отсутствии подобных намерений у Москвы можно судить по тому, что депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» не покидают страну. В ином случае они бы бежали первыми, уверен эксперт.