Украина заявила об обстреле школы в Луганской области

На Украине заявили, что противник в Донбассе обстрелял школу в Луганской области. Сообщение опубликовано на сайте военно-гражданской администрации в городе Попасная.

«Сегодня около 10:25 утра состоялся обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту поселок городского типа Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея», — сказано в сообщении.

В момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 сотрудников. Большинство детей забрали домой родители, восемь учеников и два работника лицея спрятались в подвале.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден частный дом, хозяйственная постройка и газопровод, утверждают местные власти. Без газоснабжения остались десятки квартир и частных домов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Киев и самопровозглашенная Луганская народная республика обвинили друг друга в обстреле детского сада.

17 февраля в зоне боевых действий в Донбассе обострилась обстановка. Донецк и Луганск заявили, что Киев открыл огонь в направлении нескольких населенных пунктов.