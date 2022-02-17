Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы семь скрытых симптомов омикрон-штамма

Британский профессор Спектор назвал нарушения ЖКТ скрытыми симптомами омикрон-штамма

Фото: Pixabay

Британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен оседать в кишечнике, а не в носу, пишет The Sun.

Спектор описал семь скрытых симптомов омикрон-штамма COVID-19 и назвал среди них нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У инфицированных могут наблюдаться тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, а также диарея. При наличии этих симптомов врачи советуют немедленно уйти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Специалист также призвал обратить внимание на боль в спине, потерю аппетита, ночную потливость, спутанность сознания и воспаленные глаза. Эти признаки Спектор также отнес к скрытым симптомам заражения омикроном.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ вылечиться от омикрон-штамма дома. Он рекомендовал не принимать антибиотики и другие серьезные «лекарственные» препараты, а также посоветовал пить много жидкости, поскольку это влияет на вязкость крови и мокроты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предупредили о неизбежных последствиях санкций против России
В России рассказали о «самогипнозе» США о вторжении на Украину
Названы семь скрытых симптомов омикрон-штамма
Стала известна дата проведения перенесенного из-за коронавируса МЧМ по хоккею
Врач оценила последствия курения при ОРВИ
Блогерша не мыла голову шесть лет и показала волосы
Минздрав России заявил об отсутствии серьезных побочных реакций у «Спутника М»
Глава МОК обсудил с американскими фигуристами отмену церемонии награждения на ОИ
Назван секрет избежать тромбоза после коронавируса
Комик с ТНТ рассказал о неприятном случае с нетрезвым зрителем на корпоративе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.