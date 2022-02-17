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Доктор Комаровский раскрыл способ вылечиться от омикрон-штамма дома

Врач Комаровский запретил принимать антибиотики при лечении омикрона в домашних условиях
Евгений Комаровский

Евгений Комаровский. Фото: @doctor_komarovskiy

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о методах домашнего лечения при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», запись эфира доступна на YouTube-канале доктора.

Комаровский раскрыл способ вылечиться от омикрона в домашних условиях. Он заявил, что дыхательная мускулатура работает лучше всего в вертикальном положении, что является «принципиально важным». Кроме того, медик запретил при лечении дома принимать антибиотики и другие серьезные «лекарственные» препараты.

«Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении», — подчеркнул Комаровский.

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Доктор добавил, что если аппетит отсутствует, то стоит воздержаться от еды. В ином случае стоит отдать предпочтение чему-то легкому, полужидкому и углеводному. Однако следует пить много жидкости, что влияет на вязкость крови и мокроты. Температура напитка может быть любой, отметил Комаровский. Но при дефиците жидкости лучше употреблять ту, чья температура соответствует температуре тела.

Кроме того, следует регулярно проветривать помещение и поддерживать в нем температуру не более 20 градусов. Не менее важна влажность воздуха, которая должна находиться в пределах 40-60 процентов.

Ранее Комаровский назвал два главных отличия омикрон-штамма. К ним медик отнес сильную слабость и боль в горле при глотании.

Марина Совина
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