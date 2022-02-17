Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре назвали продолжительность постковидного синдрома

Инфекционист Горелов заявил, что постковидный синдром может сохраняться до года

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Постковидный синдром у тех, кто ранее перенес инфекцию, может сохраняться до года. Такую продолжительность последствий COVID-19 назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«Тот временной промежуток в стандартном определении — постковид — это два месяца, потом стал четыре месяца, шесть месяцев, а теперь мы говорим — до года», — сказал Горелов.

По его словам, у каждого третьего пациента после COVID-19 страдает головной мозг. Инфекционист со ссылкой на зарубежные исследования сообщил, что коронавирус может привести к 16 неврологическим последствиям, среди которых слабость, бессонница и раздражительность.

После инфекции могут как обостриться хронические заболевания, так и появиться новые патологии, отметил специалист.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром в результате перенесенного омикрон-штамма коронавируса более легкий, чем у дельты. У детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых, добавила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото
Валиева несколько раз упала в произвольной программе и осталась без медали Игр
В Роскомнадзоре отреагировали на идею запретить чайлдфри в интернете
Путин сравнил инфляцию в России и развитых странах
В Роспотребнадзоре назвали продолжительность постковидного синдрома
Каждое пятое электронное письмо в России оказалось мошенническим
Путин потребовал повышения доходов россиян
США получили российские ответы по гарантиям безопасности
В России предложили ввести новый тип кредита
Заработать на жилье в России стало сложнее
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.