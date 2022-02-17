В Роспотребнадзоре назвали продолжительность постковидного синдрома

Постковидный синдром у тех, кто ранее перенес инфекцию, может сохраняться до года. Такую продолжительность последствий COVID-19 назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его цитирует ТАСС.

«Тот временной промежуток в стандартном определении — постковид — это два месяца, потом стал четыре месяца, шесть месяцев, а теперь мы говорим — до года», — сказал Горелов.

По его словам, у каждого третьего пациента после COVID-19 страдает головной мозг. Инфекционист со ссылкой на зарубежные исследования сообщил, что коронавирус может привести к 16 неврологическим последствиям, среди которых слабость, бессонница и раздражительность.

После инфекции могут как обостриться хронические заболевания, так и появиться новые патологии, отметил специалист.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром в результате перенесенного омикрон-штамма коронавируса более легкий, чем у дельты. У детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых, добавила она.