В Роспотребнадзоре сравнили постковидный синдром дельты и омикрона

Постковидный синдром в результате перенесенного омикрон-штамма коронавируса более легкий, чем у дельты. Об этом, сравнивая два штамма, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, ее цитирует ТАСС.

«В первую очередь жалуются на тревожность, нарушение памяти, плохой сон, нарушение давления, перепады давления у пациентов, беспокоят и желудочно-кишечные проявления. Спектр по-прежнему очень большой», — подчеркнула Руженцова.

Эксперт добавила, что у детей последствия коронавируса менее выражены, чем у взрослых. Чаще всего подростки жалуются на снижение способности к обучению и на проблемы с памятью.

Предварительные результаты исследований института Роспотребнадзора говорят о том, что нужно менять определение постковидного синдрома и его классификацию, рассказала эксперт. По ее словам, постковидный синдром у пациентов раньше определяли с 12-й недели от начала болезни.

«Многие склоняются к тому, что нужно говорить о постковидном синдроме уже после того, как завершен основной курс лечения, уже вирус в организме отсутствует, то есть это примерно через четыре недели от начала заболевания», — сказала эксперт.

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко сообщила, что в России захотели включить прием психиатра в диспансеризацию для переболевших COVID-19. По ее словам, такая мера должна предотвратить развитие у пациентов потери памяти и депрессии.