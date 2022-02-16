Консультации психиатра захотели включить в диспансеризацию переболевших COVID-19

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко сообщила, что в России захотели включить прием психиатра в диспансеризацию для переболевших COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Сенаторы совместно с Министерством здравоохранения планируют рассмотреть возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией.

Ожидается, что данная мера должна предотвратить развитие у пациентов депрессии и потери памяти. По словам Святенко, сейчас важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии.

Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту Инна Святенко Глава комитета Совфеда по социальной политике

Святенко добавила, что на развитие депрессии и потери памяти часто жалуются те, кто переболел COVID-19.

Влияние коронавируса на психику

После перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе сообщил, что после болезни у пациентов появляется раздражительность и вспыльчивость.

Когда люди переболели COVID-19, большинство из них говорят, что у них все в порядке. А когда они вливаются в обычную жизнь, они обнаруживают определенные расстройства. Например, забывают названия каких-то предметов, или какие действия они должны производить Зураб Кекелидзе Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского

По словам психиатра Ольги Бухановской, у переболевших могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства. Она пояснила, что это происходит из-за длительного кислородного голодания клеток, в том числе нервных. Она отметила, что это особенно опасно для головного мозга.

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович сообщил, что последствия перенесенного COVID-19 в течение одного-двух месяцев могут отрицательно влиять на когнитивные функции, вызывать расстройства сна, памяти, концентрации внимания, интеллектуальные нарушения.

По его словам, серьезные психические проблемы в результате затяжной пандемии, такие как реактивные депрессии, генерализованные тревожные расстройства и другие, могут затянуться на год и более.

Шмилович заявил, что многие столкнулись с такими неврологическими симптомами, как аносмия и паросмия — это утрата и извращение обоняния, ощущение запахов, которых нет в реальности. При этом специалист отметил, что так называемых органических депрессий или психозов коронавирусная инфекция не вызывает.

Психологическая реабилитация по ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила проработать вопрос о психологической реабилитации перенесших коронавирус по полису ОМС. «Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации», — сказала она.

Матвиенко заявила, что поддерживает предложение дать поручение комитету по социальной политике, чтобы его представители вместе с Министерством здравоохранения России рассмотрели вопрос о включении психологической помощи в полис ОМС.

Признаки постковидного синдрома

Иммунолог Мария Польнер сообщила, что самыми частыми признаками постковидного синдрома являются одышка, повышенная утомляемость, изменение вкуса и обоняния, а также раздражительность.

Специалист подчеркнула, что тяжесть течения болезни не связана с длительностью постковидного синдрома. Польнер отметила, что прежде всего нужно выявить причину появления таких последствий.

Врач-терапевт Ирина Губанова подтвердила, что постковидный синдром может развиваться вне зависимости от тяжести течения коронавирусной инфекции, проявляться самыми разнообразными симптомами и вызывать различные осложнения.

По ее словам, самостоятельно разобраться в постковидных симптомах крайне сложно. Она подчеркнула, что у переболевших COVID-19 пациентов часто возникает слабость или боль в мышцах. Если эти симптомы не проходят, то следует незамедлительно обратиться к врачам.

Специалист добавила, что при постковидном синдроме также часто встречаются «туман в голове», головная боль и бессонница.

При потере обоняния или вкуса рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, который назначит препараты, способствующие их восстановлению. Сегодня в России и СНГ десятки тысяч людей, страдающих паросмией, которое длится у многих месяцами и уже годами. Скорость восстановления во многом зависит от времени обращения и полноценной терапии в начале заболевания Ирина Губанова Врач-терапевт

Также постковидный синдром может выражаться в выпадении волос, В таком случае следует использовать соответствующие шампуни. Однако, по словам врача, если они не дают эффекта в течение одной-двух недель, то стоит обратиться к специалисту.