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ЕС и НАТО выбрали сторону между Россией и Украиной

Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз и НАТО стоят на стороне Украины

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Евросоюз и НАТО выбрали сторону в дипломатическом конфликте между Россией и Украиной. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, ЕС и НАТО стоят на стороне Киева. «Мы вместе стоим на стороне Украины и против восстановления политики сфер влияния», — заявил дипломат.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что украинский кризис влияет на все человечество. Он отметил, что Европа готова продолжать переговоры, чтобы наконец найти мирное решение кризиса, в котором европейцы живут со времен окончания холодной войны.

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Николай Чигасов
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