В Евросоюзе заявили о влиянии украинского кризиса на развитие человечества

Европа готова продолжать переговоры, чтобы наконец найти мирное решение кризиса, в котором европейцы живут со времен окончания холодной войны, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время речи в Европарламенте, текст выступления опубликован на сайте дипломатического ведомства Евросоюза.

«Мы готовы продолжать переговоры, чтобы искать дипломатическое решение худшего из кризисов, в котором Европа живет со времен окончания холодной войны. Я еще раз повторю: [украинский] кризис затрагивает не только Украину, не только европейцев, он оказывает влияние на направление развития [всего] человечества», — заявил Боррель.

Ранее 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву, и добавил, что ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.

15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о приверженности Вашингтона дипломатическому разрешению украинского кризиса.