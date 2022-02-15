В США заявили о приверженности дипломатическому решению украинского кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о приверженности Вашингтона дипломатическому разрешению кризиса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента по итогам разговора.

В ходе беседы глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины сохраняются.

«Госсекретарь подчеркнул, что, хотя дальнейшая агрессия России против Украины спровоцирует быстрый, сплоченный и жесткий ответ трансатлантического сообщества, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что возможности для мирного разрешения кризиса все еще сохраняются», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

