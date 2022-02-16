Канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву, трансляцию вел телеканал Die Welt.

«Я думаю, что это точно не то, чего, наверное, желал увидеть российский президент», — сказал канцлер.

Он добавил, что ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях. «Дать конкретный ответ на широкие запросы и сделать предложения — это было умной реакцией со стороны НАТО», — высказался Шольц.

По его словам, в ответе НАТО можно найти готовность к прозрачности, «что касается военных маневров, размещения вооружений и диалога по контролю над вооружениями».

Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.